محمد صلاح يغازل شقيقه نصر فى حفل خطوبته .. صور

أقدم اللاعب محمد صلاح مومو الكرة المصرية والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي على مغازله شقيقه الأصغر"نصر" أثناء حفل خطوبته الذي أقيم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة وسط حضور الأقارب وبعض المقربين من أهالي القرية .



وغازل "صلاح " شقيقه من خلال مداعبته والرقص والتصفيق الحاد له وبرفقته زملائه فرحا بخطبته على العروس وسط هتافات رددها اللعب حال وقوفه بجانب والدته ووالده وطفلته "مكة " وزوجته من بينها "يا حبيبي يا نصر ..الف مبروك ياغالي وربنا يسعدك " .



كما ينشر موقع "صدي البلد " فيدوهات توضح للمشاهد لحظات الفرح والسعادة التى انتابت أفراد عائلة "صلاح " وأهالي قرية نجريج مسقط رأسه داخل فيلا "العبد " بطريق "طنطا - كفرالزيات " بمحافظة الغربية .

