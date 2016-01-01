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كأس العالم

الإصابة تبعد دانيلو البرازيلي عن مباراة بلجيكا اليوم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:19 ص
الاصابة تبعد دانيلو
الاصابة تبعد دانيلو البرازيلي عن مباراة بلجيكا اليوم
رويترز
قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن الظهير الأيمن دانيلو سيغيب عن المنتخب في بقية مبارياته في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في التدريب قبل مباراة بلجيكا اليوم الجمعة.

وعانى دانيلو البالغ عمره 26 عاما من إصابة في الفخذ في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد سويسرا وشارك فاجنر بدلا منه منذ ذلك الحين.

وشق دانيلو طريقه إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة داني الفيس قبل انطلاق كأس العالم.

وقال الاتحاد البرازيلي في موقعه في الانترنت إن الأشعة اثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل وسيغيب حتى نهاية البطولة في روسيا.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن دانيلو طلب البقاء مع المنتخب وخضع للعلاج.

وتلعب البرازيل، المرشحة لتمديد رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة السادسة، ضد بلجيكا باستاد كازان اليوم الجمعة.

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