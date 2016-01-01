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انخفاض حاد في هجمات اليمينيين المتطرفين بألمانيا خلال 2017

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:41 ص
انخفاض حاد في هجمات
انخفاض حاد في هجمات اليمينيين المتطرفين بألمانيا خلال 2017
رويترز
قالت صحيفة فونكه اليوم الجمعة نقلا عن مكتب حماية الدستور الألماني وهو جهاز المخابرات الداخلية إن هجمات اليمينيين المتطرفين في البلاد شهدت تراجعا حادا في 2017 وإن عدد الهجمات العنيفة على مراكز إيواء المهاجرين انخفض بنسبة 70 في المئة.

وقال المكتب للصحيفة إن من المحتمل أن يكون من أسباب التراجع زيادة معدلات الإدانة وصدور أحكام بالسجن لمدد طويلة على المتهمين بارتكاب هذه النوعية من الجرائم. كما هبط عدد المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا كثيرا في 2017.

لكنه ذكر للصحيفة أن اليمينيين المتطرفين ما زالوا يمثلون تهديدا لا يستهان به مشيرا إلى زيادة في التواصل والتعاون بين هذه الجماعات في مختلف أنحاء أوروبا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن حفلات موسيقى الروك التي يقيمها اليمينيون في ألمانيا يحضرها الآن نازيون جدد من إيطاليا والنمسا وسويسرا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا بينما يشارك يمينيون متطرفون ألمان في مسيرات للنازيين الجدد في أثينا وبودابست وصوفيا.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من جهاز المخابرات الداخلية أو وزارة الداخلية وهي الجهة التي يتبعها الجهاز.

وقالت صحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج إن بيانات حكومية أولية أظهرت أن عدد الهجمات على مراكز المهاجرين لا يزال في تراجع هذا العام.

وأضافت أن الشرطة الجنائية الاتحادية سجلت 74 هجوما من هذا النوع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 174 في نفس الفترة من عام 2017 وأكثر من 700 هجوم في الفترة نفسها من عام 2016.

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