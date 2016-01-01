محمد صلاح يرقص على أغنية لمينا الكفار وعملنا حفلة نار .. صور

ِشهدت فيلا "العبد " بطريق "طنطا - المحلة "بمحافظة الغربية فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة استمرار حفل خطوبة "نصر" الشقيق الأصغر لـ"محمد صلاح " نجم الكرة المصرية ولاعب المنتخب الوطني المحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي .



وشارك "صلاح " زملاء شقيقه الأصغر الرقص وتبادل التهاني علي أغاني وريمكسات "العب يالا " و "لمينا الكفار وعملنا حفلة نار" وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى انتابت أقارب وعائلة مومو الكرة المصرية وأهالي قرية نجريح مسقط رأس الفرعون المصري .



وكان الحاج "صلاح غالي" والد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الكرة المصرية الإعلاميين والصحفيين من حضور حفل خطوبة نجله الأصغر "نصر" بفيلا العبد، في المقابل فرض الأمن الإداري التابع للفيلا رغبة عائلة "صلاح" في أن يكون الحفل عائلي.



من ناحية أخرى حضر لمئات من أهالي العروسين وسط أجواء من الفرحة بمشاركة محمد صلاح نجم الكرة المصرية.