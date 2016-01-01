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كأس العالم

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
أظهرت إحصائيات غريبة للاعب البرازيلي، نيمار، بأن اللاعب قضى 13 دقيقة و50 ثانية ملقى على الأرض، سواء بسبب تعرضه للخطأ "فاول" أو تعمد تمثيل الإصابة.

وبحسب صحيفة "درنيير أور" البلجيكية، فإنه منذ بداية كأس العالم، فإن نيمار ضحية السخرية، والسبب هو المبالغة في تمثيل الإصابة بعد تعرضه "لفاولات".

وتابعت الصحيفة بالقول أنه على الرغم من أن اللاعب يتعرض لعنف من اللاعبين المنافسين، إذ أنه تعرض لـ 24 خطأ في 4 مباراة، غير أن نيمار لديه ميل للمبالغة والتمثيل.

الأمر ظهر بوضوح في مباراة دور السادس عشر ضد المكسيك، فإن المهاجم البرازيل قطع اللعب وضيع 5 دقائق و29 ثانية، كما أنه حينما مثل الإصابة في الدقيقة 71، كان أكبر اقتطاع في مباراة لكأس العالم الحالي.


نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

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