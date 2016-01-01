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كأس العالم

9 معلومات عن تاريخ مواجهات البرازيل و بلجيكا قبل مواجهة الليلة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:45 ص
9 معلومات عن تاريخ
9 معلومات عن تاريخ مواجهات البرازيل و بلجيكا
يسرى غازى
يواجه المنتخب البرازيلى نظيره البلجيكي فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ملعب "كازان أرينا"ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2018 والذى تستضيفه روسيا .

صدى البلد يقدم ، أهم 9 معلومات تاريخية عن مواجهة المنتخبين البرازيلى والبلجيكى :
1 ــ البرازيل تخوض مباراة اليوم وفي رصيدها ثلاث انتصارات على التوالي بنتيجة 2-0، ولم تستقبل شباكهم أي هدف خلال 310 دقيقة سابقة.

2 ــ بلجيكا تدخل مباراة اليوم وهى تملك أربع انتصارات متتالية، وبالتالي تعادل أطول سلسلة انتصارات لها في المونديال والتي حققتها عام 2014

3 ــ تلاقى بلجيكا والبرازيل في أربع مناسبات من قبل، فازت بلجيكا في أول مباراة 5-1 وديًا في بلجيكا عام 1963، وردت البرازيل بعدها بثلاث انتصارات.

4ــ آخر مواجهة جمعت المنتخبين عام 2002، وكانت أيضًا في كأس العالم بدور الستة عشر، حيث فازت البرازيل 2-0 بهدفى رونالدو وريفالدو.

5 ــ 7 مباريات لم تحسمها البرازيل في 90 دقيقة في كأس العالم، ثلاثة منها حسمت في الوقت الإضافي، وحقق الفريق فوزا واحدا وتعادلين في 1938 و 1958 .

6 ــ هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب البلجيكي لربع النهائي مرتين على التوالي .

7 ــ وصل بلجيكا فى خمس مباريات إلى ما بعد الوقت الأصلي في كأس العالم، فازت في اثنتين وتعادلت في مثلهما قبل تطبيق نظام ركلات الترجيح، وحسمت واحدة بركلات الترجيح أمام إسبانيا في 1986 وفازوا بها.
8 تلعب البرازيل للمرة الثانية في تاريخها في السادس من يوليو في كأس العالم، وخسرت في المرة الأولى أمام بولندا في مباراة تحديد المركز الثالث في عام 1974.

9 ـ تملك بلجيكا سجلًا سيئًا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث فازت مرتين وتعادلت مرة، وخسرت 4 مرات، بما في ذلك خسارتين على التوالي أمام البرازيل في 2002 في دور ثمن النهائي (2-0)، وأمام الأرجنتين في ربع نهائي 2014 (1-0)، أما الانتصارين فكانا على حساب الأرجنتين 1-0 في 1982 و3-1 على حساب أوروجواي في 1990

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