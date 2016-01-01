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كأس العالم

مدرب إنجلترا : فاردي ربما يغيب ضد السويد فى مباراة غدا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:56 ص
مدرب انجلترا : فاردي
مدرب انجلترا : فاردي ربما يغيب ضد السويد فى مباراة غدا
رويترز
قال جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا إن مشاركة المهاجم جيمي فاردي ضد السويد في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم غدا السبت "تبدو صعبة" بعد تعرضه لإصابة في الفخذ عقب مشاركته كبديل في الفوز على كولومبيا في دور الستة عشر.

وأشار ساوثجيت إلى أنه من المستبعد أن يلعب فاردي ضد السويد بعد غيابه عن المران أمس الخميس.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن ساوثجيت قوله "فاردي لم يتدرب لذا ربما يغيب عن هذه المباراة. لكننا سنعلم كل شيء (اليوم الجمعة). اللاعبون تدربوا بشكل طبيعي. لم نتدرب لوقت طويل.

"أعتقد أن في هذا التوقيت من الأفضل ألا نتدرب لفترات طويلة والكثير من معلوماتنا ستكون في الاجتماعات".

وأضاف "لأن الأمر مرتبط بالتعافي والناحية البدنية والذهنية مثل أي شيء اخر. تقليص مدة التدريب تأتي لأننا لن نستطيع الضغط على اللاعبين لمعرفة هل كل شيء يسير على ما يرام أم لا".

وتابع "لذا سنعلم (اليوم) وسنتناقش في الأمر. اعتقد أن كل الفرق ستفعل ذلك".

وكان ساوثجيت سعيدا بعودة ديلي آلي لاعب الوسط الذي شارك في مباراة كولومبيا بعد غيابه ضد بنما وبلجيكا في المجموعة السابعة بسبب مشكلة في الفخذ.

وأضاف "ديلي كان في حالة جيدة للغاية بعد المباراة ولم يشعر بأي شيء. اعتقد أن عدة أيام أخرى ستساعده كثيرا. مشاركته في المباراة الماضية كانت مبكرة وكان من المحتمل أن يشعر بشيء ما لكنه بحالة جيدة".

كما أن اشلي يانج الظهير الأيسر والمدافع كايل ووكر بحالة جيدة أيضا بعد خروجهما من مباراة كولومبيا بسبب تقلصات في العضلات.

وقال ساوثجيت "لا يوجد ما يقلقنا حول يانج ووكر. عادا إلى التدريبات.

"لكن الأمر ربما يعود مرة أخرى. عندما تلعب مباراة وتمتد لفترة طويلة لا تعلم كيف ستكون الأمور إلى أن تعود للتدريبات الطبيعية مرة أخرى ومعرفة ما هي المشكلة بالضبط".

وتابع "لكننا نشعر أنهما لا يعانيان من مشاكل. سنقيم حالة لاعبين أو ثلاثة ونرى هل توجد مشكلة لديهم أم لا ومرة أخرى نملك البدلاء الجيدين".

وأضاف "لو كان هناك لاعب في 75 في المئة من حالته البدنية عندها سيستحق اللاعبون الذين لم يشاركوا الحصول على فرصتهم وتقديم مئة في المئة".

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