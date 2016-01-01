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محافظات

توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:52 ص
توزيع 771 شهادة أمان
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
محمود زيدان
أعلنت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عن تسليم 771 شهادة أمان من إجمالي 990 شهادة على السيدات المستحقات في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك تحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت "الطنباري"، أن فرع المجلس القومي للمرأة حرص على توزيع هذه الشهادات في القرى، مشيرة إلى أنه تم توزيع شهادات للسيدات الريفيات المستحقات بقرى الحمراء بمركز كفر الشيخ، والشهابية بمركز البرلس، ومنية المرشد بمركز مطوبس وفي مدينة فوة.

وأشارت، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إلى أنه بجانب توزيع هذه الشهادات، تم التوعية عن القروض الميسرة والمقدمة من البنك الزراعي المصري "مبادرة بنت مصر"، وشروط الحصول عليها بهدف تنشيط وتنمية المشروعات الريفية في القرى.
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور
توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور

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توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور

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