الصحف السعودية: الفساد يسيطر على نظام الحوثيين في اليمن.. يوم هام في مباريات كأس العالم.. تهديدات إيران الخاصة بمضيق هرمز.. شابان سعوديان ينقذان طفلا في الولايات المتحدة

الحياة: قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد: مضيق هرمز إما للجميع أو لا أحد

الشرق الأوسط: موارد مليارية للحوثيين وموظفون من دون رواتب

الرياض: الجامعة العربية تنفي: المملكة لم يسبق لها تسييس الحج



الصحف اهتمت أيضا بالتقدمات التي يحققها النظام السوري نحو حدود الأردن، في الوقت الذي تحذر إسرئيل من انتهاك فض الاشتباك.



الصحف أعطت أولوية أيضا إلى الشابين السعوديين الذين ضحيا بحياتهما من أجل إنقاذ طفل في الولايات المتحدة، وكذلك إعلان الجامعة العربية بأن المملكة السعودية لم يسبق لها تسيس فريضة الحج.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة"، نقلت عن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، أكد أن قواته مستعدة لتنفيذ تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، بعد إعلان ناطق باسم القيادة المركزية الأميركية أن البحرية الأميركية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة في المضيق، ردًا على تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلثاء بمنع شحنات نفط الدول المجاورة من عبور المضيق، إذا استجابت لطلب واشنطن بعدم شراء النفط من إيران.



وقال جعفري: «إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها نتيجة ضغوط الولايات المتحدة، فلن يتم السماح لأي دولة إقليمية» بذلك. ونقلت عنه وكالة «تنسيم» للأنباء قوله: «سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز، أو لا أحد» يستخدمه.



على صعيد آخر، بدا أن الرئيس الإيراني بدأ يكسب دعمًا «مفاجئًا» من المحافظين المتشددين الذين هاجموه قبل أشهر، بعد دعوته إلى وحدة وطنية لمواجهة صعوبات تمر بها البلاد، إذ وجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني رسالة أشاد فيها بموقف روحاني قائلًا: «إنني أقبّل يدكم لتصريحاتكم الحكيمة والصائبة التي جاءت في وقتها المناسب»، في إشارة إلى تشكيك الأخير بقدرة واشنطن على منع إيران من تصدير نفطها.





وفي الصحيفة أيضا، دخل أمس التصعيد العسكري في الجنوب السوري منحنًى جديدًا مع تهديد إسرائيل باستهداف قوات النظام في حال عدم التزامها اتفاق «فض الاشتباك»، بالتزامن مع الكشف عن قيادة عناصر «حزب الله» المعارك في الجنوب، في وقت حمّلت موسكو القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف (جنوب شرقي سورية)، مسؤولية «خلق ظروف مواتية لنشاطات تنظيم داعش الإرهابية هناك».





في نيويورك، بحث مجلس الأمن في جلسة مغلقة أمس، في الوضع الإنساني جنوب غربي سورية، استمع خلالها إلى مسؤول العمليات في دائرة الشؤون الإنسانية جون غينغ. وأكد مندوبا فرنسا وبريطانيا في الأمم المتحدة ضرورة تقيد الأطراف بـ «اتفاقات خفض التصعيد»، قبل أن تعرقل موسكو إصدار بيان من المجلس.





ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، بينت أن الحكومة اليمنية الشرعية كشفعت عن حصول الحوثيين على نحو 6 مليار دولار العام الماضي، وهي إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة وتشمل موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، إلى جانب أرباح الشركات الحكومية والمختلطة التي تسيطر عليها الجماعة، والأرباح المهولة التي تحصل عليها من تجارة المشتقات النفطية.



ومنذ 20 شهرا، توقفت الجماعة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني.



إلى ذلك، دعا مجلس الأمن، أمس، في إعلان «كافة الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود» الأمم المتحدة «للمضي نحو حل سياسي» في اليمن، وطالب بأن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا. وأكد أعضاء المجلس «دعمهم بلا لبس لجهود المبعوث الخاص» مارتن غريفيث، بحسب الإعلان الذي اعتمد أثناء اجتماع مجلس الأمن الذي قدم فيه المبعوث تقريرا عن عمله من خلال ربط بالفيديو.



وعلى صعيد آخر، فإنه ستقام اليوم، مباراتان في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الأولى بين فرنسا والأوروجواي، والثانية بين البرازيل وبلجيكا، وستكون كلتا المواجهتين بمثابة صدام بين مواهب كثيرة.



فدفاع الأوروجواي سيكون أمام اختبار صعب، ومهمته ستكون الحد من خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي. وبينما يتوقع أن تخوض الأوروجواي المباراة في غياب مهاجمها البارز إدينسون كافاني الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليسرى، بعد تسجيله هدفي الفوز على البرتغال (2 - 1) في دور الستة عشر، وسيعول المنتخب الأميركي الجنوبي على دفاعه الحديدي، بقدر قوته الهجومية التي سيكون لويس سواريز حاملا همها الأساسي في غياب كافاني.



أما المنتخب الفرنسي فيعلق آماله على مبابي (19 عاما) الذي سجل 3 أهداف حتى الآن في المونديال الروسي، وبرز بشكل كبير من خلال سرعته الفائقة في اختراق الدفاع.



وستجمع المباراة الثانية بين «جيل ذهبي» بلجيكي، يضم مفاتيح لعب، مثل كيفن دي بروين، وإدين هازارد، وروميليو لوكاكو، في مواجهة نجوم برازيليين، يتقدمهم نيمار، وفيليبي كوتينيو، وويليان.









ومن صحيفة العاصمة "الرياض"، بينت أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، نفى ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.



وقال في بيان صحافي، الخميس: «لا توجد سابقة لقيام المملكة بتسييس فريضة الحج، أو منع أي مسلم من أدائها»، مشيرًا إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.



وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى إلى الترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.





ومن الصحيفة أيضا، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر الراكة بعد وفاتهما في ولاية مساتشوستس.





وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض هيذر نويرت في بيان صحفي صدر اليوم: "إن غرق الشابين اللذين حاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق يعد نموذجًا للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".



وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا يوم الخميس، تقدمت فيه بالتعازي للمملكة العربية السعودية وذوي الطلاب وأصدقائهم بالشابين ذيب اليامي وجاسر ال راكه، وأوضحت وزارة الخارجية أن الشابان لقيا حتفهما وهما يحاولان بشجاعة انقاذ أطفال من تيار مائي عنيف، وجاء في بيان الخارجية أن بطولة الطالبين جعلتهما يمثلان الطلبة الدوليين أفضل تمثيل في أمريكا.



وأشار البيان إلى أن ذيب وجاسر هما اثنين من 52 ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية ويضيفون الكثير من الايجابية إلى المجتمع الأميركي المتنوع وبلادهم المملكة العربية السعودية حين يعودون لوطنهم.





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الجمعة، الضوء على الفساد الذي يسيطر على نظام الحوثيين في اليمن، وكذلك اليوم الهام في مباريات كأس العالم، مع انطلاق ربع النهائي.كما ركزت الصحف على تهديدات إيران الخاصة بمضيق هرمز وإعلانها إمكانية تعطيل تدفقات النفط في المنطقة.