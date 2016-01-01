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حوادث

تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:48 ص
تعرف على الحركة المرورية
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
عبد العزيز جمال
كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح هشام في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية الأولى أن كافة المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وكافة مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد حتى الآن ، حيث تشهد هدوءا تاما نظرا لأن اليوم إجازة أسبوعية فضلا عن انتهاء امتحانات الطلاب بكافة المراحل.

وأكد على انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتزامن مع وجود شبورة خفيفة خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأكد أن طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قد يشهد بعض الكثافات نظرا لأعمال الرصف التي تتم بمنطقة المتحف الكبير ، كما يشهد شارع الأهرام وشارع الميرغني بمصر الجديدة بعض الكثافات نظرا لأعمال توسعة الشارعين.

كما نوه إلى غلق شارع وادي النيل بالمهندسين اعتبارا من اليوم ولمدة 3 سنوات تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق.

وأشار إلى أن التعديلات المرورية تتضمن:

القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جامعة الدول العربية، ليتجه يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية.

القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جزيرة العرب يتجه يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.

القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز يتجه يسارا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز.

القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل يتجه يسارا إلى شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

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