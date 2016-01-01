ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية لبحث نزع السلاح النووي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:49 ص
وصول وزير الخارجية
وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية
رويترز
قالت مجموعة من الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه وصل إلى بيونجيانج اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الكورية الشمالية بعد توقفه لفترة وجيزة في اليابان. والتقى مع كيم يونج تشول المسؤول الكوري الشمالي الكبير الذي لعب دورا رئيسيا مع بومبيو في الترتيب لقمة بين واشنطن وبيونجيانج استضافتها سنغافورة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الوزير يسعى للحصول على رفات نحو 200 جندي أمريكي فقدوا إبان الحرب الكورية والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعلان منشآت كوريا الشمالية النووية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يرقص على أغنية لمينا الكفار وعملنا حفلة نار .. صور

معهد الفلك: وقوف كوكب الزهرة بجانب كوكبة الأسد الاثنين المقبل

نجوم الطرب وأمسية شعرية ضمن نشاط التنمية الثقافية

إعدام زعيم طائفة أوم في اليابان قاد هجوما بغاز السارين

الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

نقل صلاة الجمعة من مسجد محمد علي الأثري بالقلعة

سلوفاكيا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل للقدس

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

محمد صلاح في وصلة رقص مع شقيقه في حفل خطوبته بطنطا..فيديو

بشائر الخير..ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز إلى 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا..وزير البترول:تحقيق الاكتفاء الذاتي منه نهاية العام..نواب:مصر ستصبح مركزا لوجستيا لنقله وتصديره لجميع الدول المجاورة

الإصابة تبعد دانيلو البرازيلي عن مباراة بلجيكا اليوم

حكم السرحان فى الصلاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق
عبد الرحمن حمود:الدولة أمام تحد كبير للقضاء على الاستروكس
مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟