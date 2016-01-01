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أخبار العالم

ترامب: كيم جونج أون يرى مستقبلا مختلفا لكوريا الشمالية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:50 ص
ترامب : كيم جونج
ترامب : كيم جونج أون يرى مستقبلا مختلفا لكوريا الشمالية
أ ش أ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرى "مستقبلا مختلفا" لبلاده.
وقال ترامب - من على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية مونتانا - إنه يأمل في أن يكون اعتقاده صحيحا، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/.
من جانب آخر، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونج يانج من أجل استئناف المحادثات بشأن الملف الكوري النووي.
ومن المقرر أن يجري بومبيو محادثات اليوم وغدا في بيونغ يانغ، يتوجه بعدها إلى طوكيو ومن ثم إلى فيتنام، قبل أن ينضم إلى ترامب في بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو.
ومنذ لقائه التاريخي مع كيم في 12 يونيو الماضي، بدا ترامب متفائلا حيال فرص السلام في شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953، مشددا على أن التهديد بحرب نووية بات مستبعدا.

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