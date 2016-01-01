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مقتل شخص وفقد ‭56‬ في حادث انقلاب قارب سياحي بتايلاند

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:04 ص
مقتل شخص وفقد ‭56‬
مقتل شخص وفقد ‭56‬ في حادث انقلاب قارب سياحي بتايلاند
رويترز
لقي صيني حتفه وفقد 56 شخصا آخرون إثر انقلاب قارب في مياه بحر هائج قبالة ساحل جزيرة فوكيت السياحية الشهيرة في تايلاند.

وقال مسؤولون اليوم الجمعة إن القارب، الذي يحمل اسم فينكس، كان يقل 105 أشخاص، بينهم 93 سائحا صينيا و12 من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين التايلانديين، عندما انقلب. وقالوا إن عملية الإنقاذ جارية للعثور على 56 مفقودا.

وقالت إدارة سلامة المياه بإدارة الموانئ "لقي شخص حتفه وأصيب 11 (اثنان منهم إصاباتهم حادة وخمسة إصاباتهم طفيفة) وهناك 56 مفقودون. نواصل تكوين فريق للبحث عنهم".

وقالت "تم إنقاذ 48".

وقالت الإدارة إنه تم انتشال جثة رجل من المياه.

وقالت البحرية الملكية التايلاندية في بيان إن فينكس غرق على بعد حوالي سبعة كيلومترات من الساحل وإن القارب غاص إلى عمق من 38 إلى 40 مترا تقريبا.

وقالت البحرية "سنبحث داخل جسم القارب".

وقالت السفارة الصينية ببانكوك في بيان إنها طالبت الحكومة التايلاندية بجهود إنقاذ شاملة وإنها أرسلت فريقا إلى فوكيت للمساعدة.

وأضافت أن القنصلية الصينية في جنوب تايلاند لديها بالفعل موظفون في موقع الحادث يساعدون المواطنين الصينيين.

وغرق أيضا القارب سيرانتا الذي كان يبحر في نفس المنطقة. وكان يحمل 35 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم ومرشدا. وقالت الإدارة إنه تم إنقاذ أغلب من كانوا على اليخت لكن لا يزال اثنان مفقودين.

وتشهد تايلاند حاليا موسم الأمطار الموسمية الذي يبدأ في مايو أيار وينتهي عادة في أكتوبر تشرين الأول.

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