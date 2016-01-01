أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.
وتضمن التقرير :
- البطاطس : 2.5 جنيه للكيلو
- الجزر : 2 جنيه للكيلو
- فاصوليا : 6 جنيهات للكيلو
- الكوسة : 4.5 جنيه للكيلو
- البصل : 2.5 جنيه للكيلو
- الليمون : 7 جنيهات للكيلو
- الطماطم : 1.80 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي : 1.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الأبيض : 1.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي : 4 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان : 9 جنيهات للكيلو
- عنب بناتي احمر : 5 جنيهات للكيلو
-عنب بناتي اصفر : 5 جنيهات للكيلو
- الموز : 5 جنيهات للكيلو
- التفاح : 20 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي : 6 جنيهات للكيلو
- كانتلوب : 3 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.