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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:04 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
عبد العزيز جمال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.

وتضمن التقرير :

- البطاطس : 2.5 جنيه للكيلو

- الجزر : 2 جنيه للكيلو

- فاصوليا : 6 جنيهات للكيلو

- الكوسة : 4.5 جنيه للكيلو

- البصل : 2.5 جنيه للكيلو

- الليمون : 7 جنيهات للكيلو

- الطماطم : 1.80 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي : 1.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان الأبيض : 1.5 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي : 4 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان : 9 جنيهات للكيلو

- عنب بناتي احمر : 5 جنيهات للكيلو

-عنب بناتي اصفر : 5 جنيهات للكيلو

- الموز : 5 جنيهات للكيلو

- التفاح : 20 جنيها للكيلو

- المانجو البلدي : 6 جنيهات للكيلو

- كانتلوب : 3 جنيهات للكيلو


وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

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