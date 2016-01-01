أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.



وتضمن التقرير :



- البطاطس : 2.5 جنيه للكيلو



- الجزر : 2 جنيه للكيلو



- فاصوليا : 6 جنيهات للكيلو



- الكوسة : 4.5 جنيه للكيلو



- البصل : 2.5 جنيه للكيلو



- الليمون : 7 جنيهات للكيلو



- الطماطم : 1.80 جنيه للكيلو



- الباذنجان الرومي : 1.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس : 1.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الأبيض : 1.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي : 4 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان : 9 جنيهات للكيلو



- عنب بناتي احمر : 5 جنيهات للكيلو



-عنب بناتي اصفر : 5 جنيهات للكيلو



- الموز : 5 جنيهات للكيلو



- التفاح : 20 جنيها للكيلو



- المانجو البلدي : 6 جنيهات للكيلو



- كانتلوب : 3 جنيهات للكيلو





وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.