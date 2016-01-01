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أخبار العالم

قوات سوريا تستعد لهجوم جديد على داعش شرق دير الزور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
ا ش ا
أفادت مصادر سورية اليوم / الجمعة / بأن قوات سوريا الديمقراطية تعزم شن هجوم جديد على تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور آخر معاقل التنظيم في سوريا .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى الريف الشرقي لدير الزور تمهيدا للهجوم جديد لإخراج تنظيم داعش من بلدة هجين وما تبقى من مناطق يسيطر عليها التنظيم على ضفة نهر الفرات الشرقية" ، مضيفة أن قوات التحالف الدولي قصفت مواقع داعش في بلدة هجين بالريف الشرقي للمحافظة بدير الزور

من جانبه .. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان " إن الدفاعات الجوية الروسية في قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذيقية أطلقت نيرانها على أهداف مهجولة يعتقد أنها طائرات مسيرة هاجمت القاعدة الليلة الماضية .

وفي ريف حماة الشرقية ، أشار المرصد إلى وقوع عدة انفجارات في مستودع للذخيرة التابعة للقوات السورية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات .

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