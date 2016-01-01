قوات سوريا تستعد لهجوم جديد على داعش شرق دير الزور

أفادت مصادر سورية اليوم / الجمعة / بأن قوات سوريا الديمقراطية تعزم شن هجوم جديد على تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور آخر معاقل التنظيم في سوريا .



وقالت المصادر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى الريف الشرقي لدير الزور تمهيدا للهجوم جديد لإخراج تنظيم داعش من بلدة هجين وما تبقى من مناطق يسيطر عليها التنظيم على ضفة نهر الفرات الشرقية" ، مضيفة أن قوات التحالف الدولي قصفت مواقع داعش في بلدة هجين بالريف الشرقي للمحافظة بدير الزور



من جانبه .. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان " إن الدفاعات الجوية الروسية في قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذيقية أطلقت نيرانها على أهداف مهجولة يعتقد أنها طائرات مسيرة هاجمت القاعدة الليلة الماضية .



وفي ريف حماة الشرقية ، أشار المرصد إلى وقوع عدة انفجارات في مستودع للذخيرة التابعة للقوات السورية من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات .