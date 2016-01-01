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أخبار العالم

اليمن: مليشيات الحوثي نهبت 6 مليارات دولار العام الماضي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
ا ش ا
كشفت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية أن مليشيات الحوثي نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "أن هذا المبلغ هو إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة بالبلاد، إذ تشمل موارد الضرائب والجمارك، فضلًا عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات".

وأوضحت أنه منذ 20 شهرًا، توقف الحوثيون عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لهم في مناطق سيطرتهم، ردًا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن لحماية الاقتصاد الوطني.
وكان الحوثيون شنوا - في وقت سابق - حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود في صنعاء لمنع تداول طبعة جديدة للريال اليمني من فئتي 500 وألف ريال طبعتها الحكومة الشرعية مؤخرًا بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

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