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شاهد.. تامر حسني في كواليس كليبه الجديد وأنت معايا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
سمر سعد
طرح الفنان تامر حسنى عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا وفيديو من كواليس كليبه الجديد "وأنت معايا" والذى يجمع بالفنان الجزائري الشاب خالد.

وقام تامر بكتابة وتلحين الأغنية، فيما جاء التوزيع لخالد الحمدانى والأغنية من ألبوم تامر حسنى الجديد والذى يحمل اسم "عيش بشوقك".

ولأول مرة يقدم تامر دويتو مع الشاب خالد كما سيغنى تامر فى الكليب باللهجة المصرية والجزائرية أيضا.

وشهدت كواليس الفيديو كليب أجواء من المرح والحماس بين جميع أفراد العمل، وضم الفيديو الذي نشره حسني، إشادة المخرج سعيد الماروق، بـ "حسني"، مؤكدًا أن الفضل في تنفيذ هذا العمل يرجع إليه.

ومن المقرر أن يطرح تامر الكليب قريبا. كما ينتظر عيد الاضحى لطرح فيلمه الجديد "البدلة".

https://www.instagram.com/p/Bk2md8fg2Mn/?taken-by=tamerhosny

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