تسريب مواد سامة من مفاعل إسرائيلي بالنقب

تسربت كميات من مادة الأمونيا السامة من مفاعل "بروم" الإسرائيلي في النقب، صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.



وتم استدعاء فرق مكافحة الحرائق للتعامل مع التسرب، الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة، وأشار رجال الإطفاء إلى أن التسرب جاء نتيجة خلل في الأنابيب.



جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكنيست، صوتت بغالبية 73 صوتًا مقابل 8 أصوات، ضد اقتراح قانون "فرض رقابة دولية على المفاعل الذري الإسرائيلي في ديمونا"، الذي قدمه النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة.



وينص القانون على التوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى فتح ما يسمى "قرية البحث النووي في النقب" أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع نشر السلاح النووي.