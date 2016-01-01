صحف الإمارات: مصر وألمانيا تبحثان عقد شراكة للتعامل مع قضايا المنطقة.. دعوة لجمعة غضب لرفض صفقة القرن في غزة.. وبريطانيا تلمح إلى تورط روسيا في واقعة تسمم جديدة

ملك البحرين يشيد بدعم السعودية والإمارات والكويت لبلاده

البرلمان العربي يستنكر تدخلات البرلمان الأوروبي بشئون الدول العربية

البحرية الأمريكية تتعهد بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بومبيو يصل كوريا الشمالية لمناقشة نزع السلاح النووي



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم "الجمعة"،المباحثات المصرية الألمانية حول عقد شراكة للتعامل مع قضايا المنطقة، كما نقلت عن البرلمان العربي استنكاره تدخل البرلمان الأوروبي في شئون الدول العربية، وتابعت التحقيق في واقعة تسمم زوجين بريطانيين في واقعة يُشتبه بتورط روسيا فيها.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي بالبرلمان الألماني بيتر رامساور عقد شراكة للتعامل مع قضايا المنطقة وفي القارة الإفريقية.



وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن الوزير شكري نوه إلى إمكانية عقد شراكة بين البلدين بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.



وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إشادة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالموقف الداعم للأشقاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين.



وقالت صحيفة "البيان" إن دولة الإمارات أكدت أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر دعمًا للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في القرار.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن البرلمان العربي استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكامًا قضائية نهائية وباتة.



وأبرزت صحيفة "الوطن" لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة الليلة الماضية بيرت ماكغورك المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الأمريكي للتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمنها واستقرارها.



وذكر موقع "24" الإخباري أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة لمشاركة واسعة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط صفقة القرن وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع.



وقالت الهيئة إن المسيرة تأتي تأكيدًا "على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".



دوليًا، نقلت "الاتحاد" عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية،قوله إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز.



وقالت "البيان" إن لندن طالبت موسكو أمس بتقديم توضيحات بعد تسمم زوجين بريطانيين تعرضا لغاز الأعصاب نفسه الذي استُخدم قبل أربعة أشهر في تسميم عميل روسي سابق مع ابنته، وصرح وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد أمام البرلمان بعد جلسة طارئة للحكومة "حان الوقت لتوضح الدولة الروسية ما الذي حصل بالضبط".



وبحسب موقع "24"، قالت مجموعة من الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه وصل إلى بيونج يانج، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع مسئولين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.