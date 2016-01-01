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أخبار العالم

طالبان تجدد رفضها لإجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
ا ش ا
جددت حركة طالبان اليوم /الجمعة/ رفضها للعرض الأفغاني بشأن إجراء محادثات سلام مع الحكومة في كابول.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قوله - في بيان - إن المتمردين ليس لديهم رغبة في إجراء محادثات طالما مازال يتواجد جنود أجانب على الأراضي الأفغانية.

وأشار مجاهد إلى البيان، الذي صدر الشهر الماضي، عن مجلس السلام الأعلى الأفغاني، وهو هيئة حكومية مختصة بالتفاوض لإنهاء الحرب مع متمردي طالبان المستمرة منذ قرابة 17 عاما، والذي دعا طالبان إلى الانضمام إلى عملية السلام.
يذكر أن قادة طالبان كانوا قد أبدوا رغبة - في أوقات سابقة - في عقد محادثات سلام إلا أنهم رفضوا الاجتماع مع الحكومة الأفغانية، قائلين إنهم سيتفاوضون فحسب مع الولايات المتحدة بشكل مباشر بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية.

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