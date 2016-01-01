الحكومة الأمريكية تجبر أطفال المهاجرين على اختبارات دي إن ايه

أفادت قناة بي بي سي البريطانية، الجمعة،بأن الحكومة الأمريكية أمرت بإجراء اختبارات الحمض النووي (دي إن ايه) لحوالي 3000 طفل مهاجر، قبل جمع شمل العائلات التي انفصلت عن بعضها على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ونقلت القناة عن وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار قوله إن الأسلوب التقليدي للوكالة في استخدام سجلات الميلاد لمطابقة الوالدين والأطفال سيستغرق وقتا طويلا، مضيفا أنه من أجل الالتزام بالموعد النهائي للمحكمة يجب تقليص عملية الفحص الطبيعية، وأوضح الوزير أنه من بين 11 ألف و800 طفل في رعاية وزارة الصحة، تم الإبلاغ عن وجود أقل من ثلاثة آلاف طفل انفصلوا عن عائلاتهم، وأشار إلى أن بعض الأطفال ربما انفصلوا قبل أو بعد عبورهم إلى الولايات المتحدة.



ووفقا للقناة،أعرب نشطاء عن مخاوفهم من استخدام الحكومة الأمريكية بيانات الحمض النووي للأطفال في أغراض أخرى، وأن الأطفال أصغر من أن يوافقوا على الخضوع لاختبار الحمض النووي.



كانت الولايات المتحدة شهدت مظاهرات غاضبة نهاية الأسبوع، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفصل العائلات.