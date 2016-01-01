الكوريتان تعقدان محادثات رياضية في بيونج يانج

بحثت الكوريتان في بيونج يانج الليلة الماضية مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم (الجمعة) أن جدول أعمال المحادثات الرياضية بين الكوريتين تضمن بحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة التي ستُجري في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية اعتبارا من يوم 17 يوليو الجاري وبطولة العالم للرماية التي ستستضيفها مدينة تشانج وون الكورية الجنوبية في شهر أغسطس المقبل والمسيرة المشتركة للكوريتين تحت علم كوريا الموحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في أندونيسيا في شهر أغسطس المقبل.



وشارك النائب الثاني لوزير الرياضة الكوري الجنوبي نو تيه-كانج و4 مسؤولين عن الجانب الجنوبي ونائب وزير الرياضة وون كيل-أو و4 مسؤولين آخرين عن الجانب الشمالي.

وكانت الكوريتان قد عقدتا المحادثات الرياضية في يوم 18 يونيو الماضي في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بانمونجوم".

