ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تمارين منزلية خفيفة لشد الجسم والحصول على قوام ممشوق.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:07 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، والإعلامية لميس سلامة، فقرة رياضية ومجموعة تمارين منزلية خفيفة للحفاظ على قوام ممشوق وبطن مشدود.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح لشد عضلات البطن، وشد الجسم، باستخدام الأشياء المنزلية الخفيفة.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

ترشيحاتنا

فتح حدائق القاهرة بالمجان اليوم وغدًا بمناسبة عيدها القومي

شذى عن رضا عبد العال : الوحيد اللي كان فاهم كل حاجة .. صور

هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت؟

ننشر التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا أمام البرازيل اليوم فى كأس العالم

الإصابة تبعد دانيلو البرازيلي عن مباراة بلجيكا اليوم

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو

ميانمار تعين ملحقا عسكريا لها في إسرائيل

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

الاقتصاد المصري تعافى.. تقارير دولية تشيد بنجاح الحكومة في تحقيق فائض بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاما.. مجلة بريطانية: الغاز يجذب أوروبا لمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

فيديو

مكرم: إطلاق نسخة جديدة من أسبوع العودة للجذور ببريطانيا
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات
شاهد.. شباب يحولون قشر السمك إلى منتجات جلدية
أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟