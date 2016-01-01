ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة: العلاج بالخلايا الجذعية فعال ضد الانسداد الرئوى المزمن

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
توصلت دراسة طبية إلى أن عقارا يستخدم في العلاج بواسطة الخلايا الجذعية لعلاج بعض أنواع السرطان قد يحمى أيضا من فرص الإصابة بأمراض الرئة الناجمة عن التدخين.

ويؤدى التدخين لسنوات طويلة إلى فقدان وظائف الرئة بشكل تدريجي وحالة تعرف باسم انتفاخ الرئة، وهو شكل من أشكال مرض الانسدادي الرئوي المزمن COPD، وهو عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة التي تمنع تدفق الهواء وتسبب صعوبة في التنفس.

ويعمل عقار "بليريكسافور" Plerixafor على تحفيز نشاط الجهاز المناعي على إطلاق المزيد الخلايا الجذعية الخلية السلية المكونة للدم من نخاع العظام إلى مجرى الدم..ويستخدم هذا الدواء لعلاج بعض أنواع السرطان التي تنشأ في خلايا الدم، بما في ذلك سرطان الجلد .

وأظهرت الأبحاث التي أجريت في كلية الطب جامعة نيويورك - أن العدد المنخفض من الأحماض الأمينية في مجرى الدم يمكن أن يتوافق مع زيادة شدة انتفاخ الرئة ويحول دون قدرتها على إصلاح الإضرار الناجمة عن التدخين.

وأجريت النتائج والتي نشرت في عدد يوليو من المجلة الأمريكية لفسيولوجيا الرئة على عدد من الفئران تم علاجهم بواسطة عقار Plerixafor، حيث لوحظ فعاليته في زيادة أعداد الخلايا الجذعية السلية وهو ما يساعد في التخلص من الآثار السلبية للإصابة بالإنسداد الرئوى المزمن .

وقام الفريق البحثي فى هذه الدراسة بتعريض مجموعة من الحيوانات إلى دخان السجائر لمدة 22 أسبوعا، ولكن أيضا تم حقنهم بعقار Plerixafor، فضلا عن مجموعة أخرى من الحيوانات تم تعريضهم للدخان دون حقنهم بالعقار.

وأظهرت النتائج أن مجموعة الحيوانات التي خضعت للحقن بواسطة العقار وتعرضت في نفس الوقت لدخان السجائر شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الخلايا الجذعية السلية بالمقارنة بالحيوانات التي لم تحقن، كما أنها لم تظهر حدوث انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء الدالة على الإصابة بالالتهاب .

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

صدام قوي بين فرنسا وأوروجواي في افتتاح دور الثمانية لكأس العالم 2018

أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

الإصابة تبعد دانيلو البرازيلي عن مباراة بلجيكا اليوم

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت؟

أعراض تؤكد إصابتك بحساسية القمح

مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية عزرائيل الموت بالقليوبية.. الأهالي: الخطر يحاصرنا والأمراض تقتلنا وعرضنا منازلنا للبيع.. صور

9 معلومات عن تاريخ مواجهات البرازيل و بلجيكا قبل مواجهة الليلة

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

مأذون المشاهير يكشف كواليس طلاق نور الشريف وبوسى..فيديو

محمد صلاح يغازل شقيقه نصر فى حفل خطوبته .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

فيديو

مكرم: إطلاق نسخة جديدة من أسبوع العودة للجذور ببريطانيا
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات
شاهد.. شباب يحولون قشر السمك إلى منتجات جلدية
أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟