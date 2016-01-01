دراسة: العلاج بالخلايا الجذعية فعال ضد الانسداد الرئوى المزمن

توصلت دراسة طبية إلى أن عقارا يستخدم في العلاج بواسطة الخلايا الجذعية لعلاج بعض أنواع السرطان قد يحمى أيضا من فرص الإصابة بأمراض الرئة الناجمة عن التدخين.



ويؤدى التدخين لسنوات طويلة إلى فقدان وظائف الرئة بشكل تدريجي وحالة تعرف باسم انتفاخ الرئة، وهو شكل من أشكال مرض الانسدادي الرئوي المزمن COPD، وهو عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة التي تمنع تدفق الهواء وتسبب صعوبة في التنفس.



ويعمل عقار "بليريكسافور" Plerixafor على تحفيز نشاط الجهاز المناعي على إطلاق المزيد الخلايا الجذعية الخلية السلية المكونة للدم من نخاع العظام إلى مجرى الدم..ويستخدم هذا الدواء لعلاج بعض أنواع السرطان التي تنشأ في خلايا الدم، بما في ذلك سرطان الجلد .



وأظهرت الأبحاث التي أجريت في كلية الطب جامعة نيويورك - أن العدد المنخفض من الأحماض الأمينية في مجرى الدم يمكن أن يتوافق مع زيادة شدة انتفاخ الرئة ويحول دون قدرتها على إصلاح الإضرار الناجمة عن التدخين.



وأجريت النتائج والتي نشرت في عدد يوليو من المجلة الأمريكية لفسيولوجيا الرئة على عدد من الفئران تم علاجهم بواسطة عقار Plerixafor، حيث لوحظ فعاليته في زيادة أعداد الخلايا الجذعية السلية وهو ما يساعد في التخلص من الآثار السلبية للإصابة بالإنسداد الرئوى المزمن .



وقام الفريق البحثي فى هذه الدراسة بتعريض مجموعة من الحيوانات إلى دخان السجائر لمدة 22 أسبوعا، ولكن أيضا تم حقنهم بعقار Plerixafor، فضلا عن مجموعة أخرى من الحيوانات تم تعريضهم للدخان دون حقنهم بالعقار.



وأظهرت النتائج أن مجموعة الحيوانات التي خضعت للحقن بواسطة العقار وتعرضت في نفس الوقت لدخان السجائر شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الخلايا الجذعية السلية بالمقارنة بالحيوانات التي لم تحقن، كما أنها لم تظهر حدوث انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء الدالة على الإصابة بالالتهاب .