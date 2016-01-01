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شاهد.. شباب يحولون قشر السمك إلى منتجات جلدية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
عرض برنامج «صباح ON» المذاع على قناة «أون لايف»، تقريرا لشباب استطاعوا تحويل قشر السمك إلى منتجات جلدية واستخدامها في صناعات مختلفة.

وقال هادي الهواري أحد مؤسسي فريق تنري ومسئول العمليات، إنهم يحاولون استغلال قشر السمك في صناعة الجلود، مضيفا أنه تم التنسيق مع الأسواق لجمع قشور الأسماك لاستخدامها في الصناعات التي تدخل فيها الجلود.

وأوضح الهواري أن أنواع الأسماك التى يتم استخدم قشورها هما اثنين قشر البياض والبلطي، لأنهما متواجدان في مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتم استخدام القشور في صناعة الحقائب والاكسسوارات الجلدية الخاصة بالفتيات.

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