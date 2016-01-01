البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجها إلى إيطاليا

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم،متوجها إلى مدينة بارى الإيطالية على رأس وفد كنسي في زيارة تستغرق عدة أيام.



يشارك البابا تواضروس في الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، والتي دعا إليها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح غد السبت، والذي وجه الدعوة لكل رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام بالمنطقة.



يحضر البابا والوفد المرافق له اجتماعا لرؤساء الكنائس والبطاركة فى مدينة بارى الإيطالية ، ثم يزور كنيسة سان بالو بعد غد الأحد، ويزور قداسة البابا بعد ذلك الكنائس المصرية في ايبراشيتي روما وميلان ، ويترأس قداسا في كنيسة بولس الرسول ، والتي تعد ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية فى إيطاليا.



وتعد زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان هي الثانية له بعد زيارته الأولى في أعقاب تنصيبه عام 2013 .