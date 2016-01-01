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اقتصاد

وزير التجارة يبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المجر ..صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:14 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم
عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة والسيدة داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقال الوزير إنه يجرى حاليا التنسيق لعقد منتدى اعمال مصرى مجرى بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية وما يزيد عن 50 شركة مجرية تعمل فى مختلف المجالات، مشيرا الى اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصري المجرى بما يسهم فى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمجر والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة وسط اوروبا.

وأوضح نصار ان هناك فرصًا ضخمة للتعاون الاستثماري بين مصر والمجر في مجالات انتاج المعدات الصناعية والسيارات والزراعة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الدوائية، مشيرًا الى امكانية تنفيذ شراكات استثمارية مصرية مجرية والتصدير للأسواق الافريقية والاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصري المنتشرة بالعواصم الافريقية. 

وأشار الى اهمية انشاء مشروعات مصرية مجرية مشتركة فى مصر فى المجالات كثيفة العمالة، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والزراعية والغذائية.

ولفت الى أهمية تبادل البعثات التجارية بين مصر والمجر وتفعيل التعاون المشترك فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى اهمية القضاء على العقبات التي تواجه الصادرات المصرية الى السوق المجري، فضلًا عن بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المبادرة التي تم الاتفاق عليها أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة دول تجمع الفيشجراد بمدينة بودابست خلال شهر يوليو الماضي، والمتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، حيث تناول اللقاء سبل دعم المجر لهذا الملف مع بقية دول التجمع والذى يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا من أجل وضع الخطوات الأولية لهذا التعاون الإقليمي.

ولفت نصار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بلغ العام الماضي 274 مليون دولار ، حيث حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة بنسبة400% حيث بلغت141 مليون دولار مقارنة بـ 28 مليون دولار عام 2016، كما شهدت الواردات المصرية من المجر انخفاضا كبيرا عام 2017 حيث بلغت 133 مليون دولار مقارنة بـ 227 مليون دولار عام 2016 محققة نسبة انخفاض بلغت 70%.

وأشار الى أن أهم الصادرات المصرية للمجر تتمثل فى السلع الهندسية والإلكترونية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من المجر فى الصناعات الطبية، ومواد البناء والصناعات الغذائية.

ومن جانبه أشار ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر الى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.

ولفت ماجيار الى اهمية تشجيع انشاء مشروعات استثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة في مجالات الصناعات الهندسية و صناعة السيارات و الصناعات الغذائية، الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الرعاية الصحية، والسياحة و معالجة المياه.

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