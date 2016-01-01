أمين الفتوى: لن نحكم على حرمة الملابس الممزقة إلا بهذا الأمر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدين في موضة الملابس الممزقة التي يرتديها الشباب؟



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أنه لا يمكن الحكم على هذه الملابس بالحرمة إلا إذا أظهرت العورة، منوها أن هذه الملابس من قبيل العادات "العبيطة" على حد وصفه.



وأشار إلى أن شكل هذه الملابس على الشاب لا تكون لطيفة ولا تناسب هيئة المؤمن، منوها بأن المصيبة الكبرى هى تقليد البنات لهذه الموضة.

