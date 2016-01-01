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اقتصاد

مباحثات حكومية لتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية.

وقد عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا شارك فيه عدد من قيادة الوزارتين حيث تم بحث آليات التنسيق المشترك لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المحددات والاشتراطات البيئية والتى تعد أحد العوامل الرئيسية لقياس تنافسية المنشآت الإنتاجية والخدمية.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على إحداث تنسيق تام مع وزارة البيئة بكافة أجهزتها للتوافق مع السياسات والخطط والمعايير البيئية بهدف تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الأخطار البيئية الجسيمة التى تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطن المصرى.

ومن جانبه أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد وذلك دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كافة قطاعات الدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإجراء حصر للانبعاثات الصادرة عن كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الخفض المستمر لهذه الانبعاثات الضارة، لافتةً إلى أهمية إعداد خريطة بيئية للمنشأت الصناعية بكافة محافظات مصر لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية التى تضعها الوزارة.

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