الحكومة الفلسطينية: الحصار لن يجبرنا على قبول صفقة القرن

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الحكومة الفلسطينية تأكيدها أن استخدام مخصصات الأسرى والجرحى ذريعة للتلويح بعصا الحصار المالي والاقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة ترامب لن "يقدم أو يؤخر" بشيء على هذا الصعيد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "لقد أعلن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته قيادته برئاسة الرئيس محمود عباس رده الطبيعي بالرفض القاطع التعامل حتى مع أية ظلال لهذا التحرك الأمريكي بقيادة ترامب الذي يتباهى بانحيازه الأعمى للاحتلال وسياساته التعسفية والظلامية".



وشدد المتحدث على أن الدعوة إلى المساس بمخصصات الأسرى والجرحى من أي طرف، هي "دعوة غير عقلانية وتعبر عن (جهلانية سياسية) تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا نظرًا لما يمكن ان تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات الارتجالية".



كما أكد المتحدث الرسمي أن التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى هو مكافأة وتشجيع للعنف، ما هو إلا تفسير احتلالي يوظفه الاحتلال ضمن دعايته شائعاته السوداء، لافتًا إلى أن الاحتلال هو الذي يتحمل المسئولية الكاملة وعلى مختلف المستويات والصعد لأن المواطنين الفلسطينيين الأسرى والجرحى والشهداء يصابون ويؤسرون ويستشهدون على أيدي الاحتلال وبسبب وجوده، وعليه فإن أي تجاوب مع دعاية الاحتلال إنما يهدف الى محاسبة الضحية وتبرئة الجلاد، الأمر الذي يناقض كل النواميس البشرية وينحاز إلى غيرها.