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فن

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتل الفنان أمير كرارة وزوجته، قائمة الأعلى بحثا فى جوجل بعدما نشر كرارة، على حسابه بموقع إنستجرام صورة تجمعه بزوجته وهما على شاطىء البحر.

وعلق كرارة على الصورة قائلًا: "أنا ومراتى مش واخدين بالنا".

من المعروف أن أمير كرارة نافس فى شهر رمضان بمسلسل "كلبش 2"، كما يعرض له حاليا فيلم "حرب كرموز" وجسد من خلال دور ضابط مصرى.

واستطاع فيلم حرب كرموز أن يحقق أعلى الإيرادات فى الموسم السينمائى، وهو للمخرج بيتر ميمى.

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