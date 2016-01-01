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ديني

أمين الفتوى: زخرفة القبور أمر غير جائز شرعا.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم زخرفة القبور ووضع نبات الصبار عليها؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"،قائلا: إن زيارة القبور جائزة بل إنها سنة عن النبى لأنها تذكر بالآخرة واستأذنت السيدة عائشة من النبي في زيارة قبر أخيها.

وأشار إلى أن وضع الصبار أو ورق الشجر على القبر فيه تفاؤل ويرجى منه الثواب للميت بهذا العمل،أما زخرفة القبور أمر غير جائز.

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