600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 شقق بالمناطق العشوائية..صور

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليًا استكمال المرحلة الثانية بمشروع مؤسسة معًا لتطوير المناطق العشوائية، من خلال تنفيذ 102 عمارة، توفر نحو 3300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير مناطق الخدمات، ودور الرعاية، ودور العبادة، ومنطقة الحرف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية"، التى يرأس مجلس أمنائها الفنان محمد صبحى، موضحًا أن الدولة توفر نحو 600 مليون جنيه لتنفيذ العمارات السكنية كاملة المرافق.



وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية" نفذت 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى بالمشروع، بها 1104 وحدات سكنية، وتستكمل الدولة، ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية، تنفيذ المرحلة الثانية كاملة.



وأكد أن هناك نموذجا للتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ هذا المشروع، الذى سيخدم سكان المناطق غير الآمنة، ويوفر لهم جودة الحياة، وهذه هى حقوق الإنسان الأولى باهتمام كل مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، وخلافه.