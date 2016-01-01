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منوعات

فرنسا تشهد أطول خسوف كلي للقمر في 27 يوليو الجاري

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:27 ص
خسوف القمر
خسوف القمر
أ ش أ
تشهد فرنسا أطول خسوف كلى للقمر والذي من المتوقع أن يستمر لمدة 103 دقائق، وذلك في ليلة السابع والعشرين من يوليو الجارى.

ويعتبر هذا الخسوف هو الأطول الذي شهده القرن الحالى وسوف يرى بالعين المجردة وبواسطة النظارة المبكرة .. وأشار علماء الفلك الفرنسيون إلى أن القمر سيولد وهو في حالة خسوف .

جدير بالذكر أن هذه الظاهرة لن تحدث مرة أخرى قبل عام 2035 .

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