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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على عدد زيجات غادة عبد الرازق

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:00 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة غادة عبد الرازق ، فهي من مواليد 6 يوليو 1965 وقد أكملت اليوم عامها الـ 53 .

ما لا يعرفه الكثيرون عن غادة عبد الرازق أنها تزوجت خمس مرات الأولى من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه إبنتها روتانا إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا ثم تزوجت من رجل أعمال بورسعيدي وهذه الزيجة لم تستمر سوى شهور لفارق السن الكبير بينهما .

أما الزيجة الثالثة لغادة عبد الراوق كانت من المنتج حلمي سرحان و انفصلت عنه لتتزوج من المنتج وليد التابعي والذي إنفصلت عنه عام 2009 .

والزيجة الخامسة والأخيرة لغادة عبد الرازق كانت من الإعلامي محمد فودة ولكنها انتهت بالطلاق أيضًا .

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