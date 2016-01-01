أحمد مجدي: محمد صلاح كنز قومي لمصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن نجم مصر وليفربول محمد صلاح، كنز قومي لمصر لابد من الاستفادة منه، بما لا يؤثر عليه أو يضر مسيرته الكروية.



وأضاف مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن محمد صلاح لديه القدرة من التأثير في أعداد كبيرة حول العالم وليس مصر فقط، مُؤكدا أن محمد صلاح رجل وطني لا يتأخر عن أي شئ يخص البلد أو دعمها، ونتمنى من مسئولي السياحة استغلال ذلك سياحيا وثقافيا.



