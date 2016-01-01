ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد مجدي: محمد صلاح كنز قومي لمصر.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:38 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نورا المري
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن نجم مصر وليفربول محمد صلاح، كنز قومي لمصر لابد من الاستفادة منه، بما لا يؤثر عليه أو يضر مسيرته الكروية.

وأضاف مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن محمد صلاح لديه القدرة من التأثير في أعداد كبيرة حول العالم وليس مصر فقط، مُؤكدا أن محمد صلاح رجل وطني لا يتأخر عن أي شئ يخص البلد أو دعمها، ونتمنى من مسئولي السياحة استغلال ذلك سياحيا وثقافيا.

ترشيحاتنا

المكرونة الفوتشيني أكلة أوروبية عشقها المصريون ..الطريقة الأصلية

أمين الفتوى: لن نحكم على حرمة الملابس الممزقة إلا بهذا الأمر

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو

الاقتصاد المصري تعافى.. تقارير دولية تشيد بنجاح الحكومة في تحقيق فائض بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاما.. مجلة بريطانية: الغاز يجذب أوروبا لمصر

احرص على تناول الخس لهذه الأسباب

فيديو جراف ..أسعار الذهب اليوم الجمعة

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

تشكيل منتخب البرازيل ضد بلجيكا فى ربع نهائي كأس العالم اليوم

نظام غذائي سريع لأصحاب الأوزان الثقيلة لتفتيت الدهون

انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن الزاوية الحمراء اليوم

مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية عزرائيل الموت بالقليوبية.. الأهالي: الخطر يحاصرنا والأمراض تقتلنا وعرضنا منازلنا للبيع.. صور

أمين الفتوى: زخرفة القبور أمر غير جائز شرعا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

فيديو

مكرم: إطلاق نسخة جديدة من أسبوع العودة للجذور ببريطانيا
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات
شاهد.. شباب يحولون قشر السمك إلى منتجات جلدية
أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟