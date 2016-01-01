مقتطفات من مقالات كبار الكتاب.. عبد الرازق توفيق يتحدث عن قانون الصحافة الجديد.. طنطاوى يكتب عن الصعايدة.. والقصاص يتساءل لماذا لا يرتدع الفاسدون بعد سقوط زملائهم ؟

-عبد الرازق توفيق يكتب عن قانون الصحافة الجديد

-أحمد سعيد طنطاوى: صعايدة معلهش

-أكرم القصاص يكتب السر فى وصفة «رمضان» فاسدون لا يردعون



عبر عدد من الكتاب في مقالاتهم المنشورة اليوم بعدد من الصحف، عن آرائهم فى عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم المواطن المصرى، سواء من الجانب الإقتصادى أو السياسى أو الإجتماعى ، والتي كان من أبرزها.



فكتب أحمد سعيد طنطاوى مقالا فى الأهرام بعنوان "صعايدة معلهش" ذكر فيه "تجربة جديدة ومثيرة قام بها مجموعة من شباب الصعيد لنقد الأفعال الحياتية غير الحميدة داخل المجتمع الصعيدي، فقال "فقد شاهدت عبر فيسبوك فيديو مدته ٣ دقائق لصفحة يطلق عليها اسم "صعايدة معلهش".. البطل في الفيديو يُدعي "غلبان"، والمعنى مباشر ومفهوم وواضح، يَطرق الباب عليه أحد المُنادين فى القرية ليخبره أن عليه واجبًا في إحضار صينية لأهل أحد المتوفين.



وبالفعل يصنع صينية من الوراك لأن الطعام لأهل المتوفى واجب وسنة وهنا يرفض الأهل الطعام كاتبين لافتة على البيت" لا نقبل أى صينية عليها وراك.. نقبل لحمة فقط".



أهم حاجة نقدر بعض وبينا ما يبقاش على اللقمة خلاف اللحمة بتشبع والدُقة بتشبع، اللقمة بركة مش عدد أصناف".



وأعجبني أيضا رد الفعل على الفيديو من الصعايدة أنفسهم، فهناك من أنكر وجود ذلك فى الصعيد، ولكن هناك من كتب: "علشان كده احنا غيرنا نظام الصوانى ده خالص عندينا فى البلد.. وعملنا مطابخ فى الخيم والدواوين وبنطبخ أيام الواجب وكله بيدفع فلوس حاليا".



أما فى الجمهورية كتب عبد الرازق توفيق عن قانون الصحافة الجديد فقال عنه "‫يتسق تماما مع الدستور يحفظ للصحفي كرامته وحريته، ويصون الأمن القومي وسلامة المجتمعقانون الصحافة الجديدوداعا للفوضي والعشوائية، وأهلا بالحرية المسئولة‬ والحقائق التي يتجاهلها المزايدون"‬.



وأضاف "المادة 29 من قانون الصحافة الجديد منقولة نصا من المادة 71 من الدستور كيف يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيسا للجمعية العمومية.. ومن يحاسبه علي الفشل والإخفاق؟ والبرلمان استجاب لمطلب الهيئة الوطنية أسند قرار المعينين بمجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة".



للأسف الشديد أصبحت مهنة الصحافة في عدد غير قليل مهنة من لا مهنة له فلا أخلاق ولا ولاء ولا انتماء للأسرة أو الوطن.. لا تجد إلا المزايدات والشعارات وإدعاء البطولة الزائفة ليس حرصًا علي المصلحة العامة أو علي حقوق الجماعة الصحفية ولكن تسجيل بطولات كرتونية ربما تنال إعجاب الجمعية العمومية للنجاح في الانتخابات.



للأسف أيضًا دخل نقابة الصحفيين ممن لا يستحقون السير أمامها فهي موقع الكبار والأفاضل والقامات وليست مكانًا للمشوهين والمشبوهين وأصحاب الأجندات والتمويل الحرام الذين يحركهم ريموت الخارج أو المنظمات الدولية المشبوهة..



يتعامل القانون الجديد بمثالية في التصدي للانحراف عن المسار الأخلاقي أو ما يضر بالمجتمع ففي المادة الخامسة ينص علي عدم الترخيص أو التصريح بأي حال من الأحوال بإنشاء أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إليكتروني أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متي كان يقوم علي أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو عرقي أو تعصب أو إلي ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو علي نشاط ذي طابع سري أو تحريض علي الإباحية أو علي الكراهية أو العنف أو تدعو إلي أي من ذلك أو تسمح به.



إذا كان الصحفي يحصل علي المعلومات بما يكفله القانون.. فأيضًا هناك حماية للصحفي وحقوقه والتزامه بالسياسة التحريرية ولا يجوز إجبار الصحفي علي القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة وهو ما أكدت عليه المادة 13 في القانون وأجازت للصحفي فسخ عقد العمل المبرم مع المؤسسة إذا أجبرته علي فعل ذلك.. ويضمن للصحفي عقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب ومستحقاته والمزايا التكميلية والترقيات والتعويضات بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده.



والقانون الجديد لا يحيز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد..



فيما أشار أكرم القصاص فى مقال بجريدة اليوم السابع إلى السر فى وصفة «رمضان» فاسدون لا يردعون ومرتشون لا يخافون، قائلًا "يظل السؤال لماذا لا يرتدع الفاسدون من سقوط زملائهم؟. بعض الفاسدين يتصورون أنفسهم من بين النسبة التى تفلت من الضبط والعقاب، وربما يكون إغراء الرشوة أقوى من ردع القانون، حيث يرى أن العقوبة أقل من حجم ما يحققه من كسب، وهو لايضع فى اعتباره حجم التجريس الذى يناله وأسرته، ولا الفضيحة التى يواجهها. ثم إن بعض المرتشين يسقطون بعد عدة مرات، وبالتالى فهو يكون رصيدًا، قبل أن يسقط نجح فى إخفائه، وهناك حيل للفاسدين يخفون بها العائدات الحرام.



فى فيلم رمضان فوق البركان اختلس «رمضان»، عادل إمام، 400 ألف جنيه، وكان صرافًا صغيرًا عاجزًا عن تلبية احتياجاته، اختلس الأموال وأخفاها وعندما تم القبض عليه اعترف ورفض إعادة الأموال، وتصور أنه أخفاها، وعندما واجهه الضابط ومن بعده وكيل النيابة والقاضى اعترف وقال لهم إنه يعرف القانون وأن عقوبة الاختلاس لا تزيد عن سنوات. وكلما واجهه الضابط بالاتهام يقول له «شوف شغلك يا بيه واعمل اللى عليك»، ويشرح له: محضر وتحويل للنيابة، التى تحبسنى على ذمة القضية ثم تحيلنى للمحكمة، والحكم لا يزيد عن 6 سنوات باعتبار أن رمضان سيخرج فى ثلثى المدة ليستمتع بالفلوس التى اختلسها.



بعدها افتتح شركة لتوظيف الأموال وجمع ملايين، وتم القبض عليه ورد بنفس الرد الإحالة للنيابة والمحكمة وسجن له حد أقصى. وبالرغم من بساطة الفكرة إلا أنها تكشف فى جزء منها طريقة تفكير المختلس أو الفاسد، أنه يعرف أولها وآخرها.



نفس الفكرة تبدو مستمرة، وتعكس جزءا من طريقة تفكير قطاعات من المرتشين أو الفاسدين ولصوص المال العام، يعرفون أقصى عقوبة وأدناها، ومهما كانت لا تساوى أى نسبة من متعة المال المسروق من الناس. ويراهنون على ثغرات الإجراءات وشطارة الدفاع.



وتساءل: "هل الحل فى تشديد العقوبات بشكل أكثر قوة؟، ربما يكون هذا جزء من العلاج، لكنه ليس الكل، هناك خطوات منها ما هو إدارى، ويتعلق بتطبيق النظم الحديثة والتقنيات التى تقلل من المواجهة المباشرة بين المواطنين والموظفين. وربما كان الأهم من كل هذا هو تبسيط الإجراءات المعقدة فى الإدارات المحلية وغيرها واعتماد بطاقة واحدة لكل التصرفات بشكل يحاصر المفسدين الذين لا يرهبهم العقاب ولا القبض على زملائهم".