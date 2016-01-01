ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسهم أوروبا مستقرة مع تأهب العالم لحرب تجارية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:52 م
صدى البلد
رويترز
فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدخول رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ ورد بكين بالمثل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بينما زاد المؤشر داكس الألماني ذي الثقل التصديري 0.1 بالمئة فقط.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الصينية في التعاملات المتأخرة بعد خسائر في البداية قادتها إلى قرب أدنى مستوى في عامين خلال الجلسة الصباحية.

ترشيحاتنا

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

تفاصيل ممتلكات أردوغان قبل أدائه القسم لفترة رئاسية ثانية

الأهلي يواجه أولمبيا السلوفيني وديا ..اليوم

ساعة كوهين.. فضيحة جديدة تكشف زيف الموساد الإسرائيلي

قائمة النادى الأهلى الأولى في الموسم الجديد

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

شاهد .. لوك عمرو دياب يعرضه لانتقادات

شاهد.. مرتضى منصور لـ طارق حامد: هشطبك وأرجعك طلخا تاني

أمين الفتوى: لن نحكم على حرمة الملابس الممزقة إلا بهذا الأمر

زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها بهذه الإطلالات الأنيقة.. صور

رجل أعمال مصري ينفي اتهامات فولكس فاجن له بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

الأتوبيس النهري بجنيه ونصف احتفالا بالعيد القومي للقاهرة .. صور

منة فضالى تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

فيديو

7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين
الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟