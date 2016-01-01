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أخبار العالم

ظریف يجتمع مع موجرینی قبل اجتماع الاتفاق النووي الإيراني

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
ا ش ا
اجتمع وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف اليوم (الجمعة) بالممثلة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالاتحاد الأوروبی فیدریكا موجرینی في إطار افطار عمل فی العاصمة النمساویة فیینا قبیل انعقاد الاجتماع الوزاری المشترك بین إیران وروسیا والصین والدول الأوروبیة الثلاث.

وذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية أن ظریف وموجرینی بحثا خلال الاجتماع مستقبل الاتفاق النووی والقضایا التي من المقرر أن تُطرح خلال اجتماع وزراء خارجیة إیران والدول الخمس الكبري روسیا والصین والمانیا وبریطانیا وفرنسا ومسؤولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبی.

ويأتي الاجتماع العاشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي الیوم بطلب من إیران على خلفية خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

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