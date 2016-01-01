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وصول وسفر 842 راكبا وتداول 81 شاحنة بميناء نويبع البحري

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
ايمن محمد
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء نويبع البحرى شهد اليوم وصول وسفر 842 راكبا وتداول 81 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 360 راكب و 9 براد و6 تريلا و 23 سيارة و 2 باص جيت .

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 313 راكبا و 21 براد و6 تريلا و 50 سيارة وغادرت السفينة سينا و على متنها 169 راكبا و 20 براد و 19 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت .

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