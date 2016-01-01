تحرير 116 محضرا فى حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بقليوب

شنت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة قليوب، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات على الطرق العامة والميادين الرئيسية.



وقالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب ان الحملة استهدفت شارع إبراهيم باشا وشارع السلطان حسين وشارع سيدي عبد الرحمن وشارع الثلاثين والطريق البطي وشارع العاشر وأسفرت عن تحرير 22 محضر أشغال طريق و7 محاضر بيئة و 26 محضر إزالة بائع متجول و30 أشغال فوري و10 وصلة كهربائية و15 اعلان مخالف و٦ غرز شاي كشك بدون ترخيص.



وأضافت أن تم أيضا شن حملة نظافة بشوارع مدينة قليوب البلد وقليوب المحطة شارع الجمعية وسيدي هيب والإدارة التعليمية وقليوب المحطة شارع الجيش وتم نقل القمامة والمخلفات من هذه المناطق,



وأكدت أنه في إطار المتابعة المستمرة تم ضبط سيارة بطريق منطي شارع أحمد عرابي محملة اتربة تقوم بالقائها أسفل كوبري الطريق الدائري في أوقات متأخرة من الليل وتم التحفظ علي السيارة بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

