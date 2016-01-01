توقيع عقد تأمين جماعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية

وقع كل من الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور سعيد سعد جبر،العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة،أمس الخميس،عقد التأمين الجماعى المختلط على الحياة لصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدائمين بالجامعة، وذلك بديلًا عن صندوق التكافل للعاملين بالجامعة بهدف توفير الحماية اﻻجتماعية بذات المزايا المالية التى كان يوفرها الصندوق.



وأوضح "الكردي"، في تصريحات له اليوم، أن إبرام هذا العقد يأتي في إطار توفير الرعاية الكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، موضحا أن هذا العقد يشمل تغطية حالات بلوغ سن الستين والوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم المنهي للخدمة، وسيتم العمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.



وأضاف الكردى أن هذا التأمين يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة، البالغ عددهم أكثر مـن 26 ألفًا شخص، فضلا عن من سينضم اليهم مستقبلا .



وفي ذات السياق،أكد الدكتور سعيد جبر أن الشركة على استعداد تام لتقديم مزايا عديدة للجامعة وتقديم خدمات تأمينية وقروض ميسرة وتأمين عﻻجى ﻻعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ومزايا لطلاب الجامعة لمساعدتهم في الدراسة والعمل، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة عقب التخرج.