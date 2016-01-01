الزراعة: بدء تنفيذ 7 توصيات لتصحيح مسار مشروع غرب المنيا



اجتمعت مساء أمس لجنة تقييم مشروع غرب غرب المنيا، برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث اتخذت اللجنة 7 توصيات سوف تبدأ في تنفيذها فورًا.



وتضمنت التوصيات تحديد تبعية المشروع والهيكل الإداري والفني والمالي، وإعداد مساكن للقائمين والعاملين بالمشروع، وتوفير العمالة المدربة بالعدد الكافي على إدارة وصيانة أجهزة الري المحوري، ورسم منحنى ملوحة الابار المختارة وذلك لتحديد عدد ساعات التشغيل اليومي وبالتالي التركيب المحصول المناسب، بالإضافة لقياس التصرف الفعلي للآبار أثناء تشغيل الأجهزة، وقياس تصرفات جهاز الري المحوري والضغوط وحساب معدلات الري عند السرعات المختلفة للأجهزة والمتوافقة مع التصرفات الآمنة، إلى جانب تقييم مستوى الملوحة الحالية والعناصر الغذائية الميسرة في عينات سطحية مختارة لوضع برنامج التسميد المناسب لكل محصول.



كما قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل من داخلها للأشراف على تنفيذ هذه التوصيات على ان تشمل كافة التخصصات المطلوبة لتصحيح مسار المشروع على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع



وجدير بالذكر ان وزير الزراعة كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة والجامعات المصرية لتقييم مشروع غرب غرب المنيا وهم دكتور الغريب شبل مدير معهد بحوث البساتين، دكتور عبد العظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، دكتور طاهر بهجت أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة عين شمس، دكتور ربيع صادق أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة دكتور سعيد شحاته أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور عاطف عبد العزيز مدير المعمل المركزي للمزارع العضوية، دكتور حمدي نصر الأستاذ بكلية الزراعة قسم الأراضي، دكتور رمزي ستينو وزير البحث العلمي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، د نبيل محروس أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة ،دكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية التركيب المحصولي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور عبد العزيز شتا أستاذ الأراضي بجامعة عين شمس، دكتور عبد الغني الجندي أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، دكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، دكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.