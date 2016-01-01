صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الأنصار بمركز إهناسيا غرب بني سويف.



ووقعت القافلة التي نسقتها الدكتورة هايدي محمدعبدالوهاب ، منسق القوافل الطبية بالمديرية، الكشف الطبي على 946 مريضًا بالمجان وتقديم العلاج اللازم لهم، على مدار يومين.



وتضمنت القافلة فحص 55 مريضًا بمعمل الدم، و29 مريضًا بمعمل الطفيليات، وتحويل 5 مرضى للمستشفيات الحكومية، واستخراج 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء ندوة تثقيفية بحضور 107 من أهالي القرية.