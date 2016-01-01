ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
نظمت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الأنصار بمركز إهناسيا غرب بني سويف.

ووقعت القافلة التي نسقتها الدكتورة هايدي محمدعبدالوهاب ، منسق القوافل الطبية بالمديرية، الكشف الطبي على 946 مريضًا بالمجان وتقديم العلاج اللازم لهم، على مدار يومين.

وتضمنت القافلة فحص 55 مريضًا بمعمل الدم، و29 مريضًا بمعمل الطفيليات، وتحويل 5 مرضى للمستشفيات الحكومية، واستخراج 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء ندوة تثقيفية بحضور 107 من أهالي القرية.
صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية
صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية
صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية
صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية
صحة بني سويف :علاج 946 مريضا بقرية الأنصار خلال قافلة طبية

ترشيحاتنا

تعرف على مشوار البرازيل بالمونديال قبل مواجهة بلجيكا الليلة

توقعات بزلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة

تعرف على مشوار بلجيكا بالمونديال قبل مواجهة البرازيل الليلة

وزير الشباب يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتطوير المؤسسى والاستثمار

صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

الأحد.. تلقى طلبات التدريب على خدمات البترول بمكافأة 2300 جنيه

6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو

بعد اختفائها في المحيط عاما ونصف.. يعثرون عليها حية بسبب حلم

شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

ميانمار تعين ملحقا عسكريا لها في إسرائيل

احرص على تناول الخس لهذه الأسباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

فيديو

6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو
بدوى: مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة
حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك.. اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟