الصحف الكويتية: تأهب أمريكي لحماية حركة النفط الخليجي من خطر إيراني.. السيسي يقر العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر.. وتركيا تودع آخر رئيس وزراء في تاريخها الحديث

القبس تتساءل: هل إيران قادرة على منع تصدير نفط الخليج؟

الأنباء: «الحرب التجارية» بين أكبر دولتين تنطلق اليوم

الراي: جحيم الغارات الروسية تعيد فصائل سوريا إلى المفاوضات



استحوذت القضايا الإقليمية والدولية على الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، خاصة تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتطورات الأزمة السورية وإقرار أكبر ميزانية في تاريخ مصر، أما دوليا فكان تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية والصين رسومًا جمركية على بعضهما البعض اليوم.



وقالت صحيفة الوطن إن هناك تأهبا أمريكيا لحماية حركة «النفط الخليجي»، حيث تعهد الجيش الأمريكي، أمس الخميس، بحماية السفن في الخليج العربي، في رد على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية الكابتن بيل أوربان، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، ردًا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي هدد خلالها بمنع صادرات نفط دول المنطقة، إن "القوات الأمريكية وحلفاءها الإقليميين مستعدون لضمان حرية الحركة وتداول التجارة الحرة وفقًا للقانون الدولي"، وكان الرئيس الإيراني، هدد، الثلاثاء، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.



ونشرت صحيفة القبس تحليلا إخباريا للتحقق من قدرة إيران على منع تصدير نفط الخليج، وخلص التحليل إلى أنه من الناحية العملية، يبدو السيناريو النظري سطحيًا للغاية، إذ إنّ إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل تجارة النفط الدولية لا يرتبطان فقط بامتلاك القدرات اللازمة لتنفيذ ذلك، وإنما بالحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية الناجمة عن هذه الخطوة. سياسيًا تبدو مثل هذه الخطوة انتحارًا خاصّة أنّ لا فوائد مرتقبة منها على الداخل الايراني، بل على العكس، قد تنزع مثل هذه الخطوة الغطاء عن الدعم السياسي الذي تتلقفه إيران من روسيا والصين على اعتبار أنّ أي خطوة من هذا النوع ستهدد أمن الطاقة العالمي.



وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت صحيفة الراي إن جحيم الغارات الروسية تعيد فصائل الجنوب السوري إلى طاولة المفاوضات، وأوضحت أن سحب الدخان الداكنة تصاعدت فوق مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظة درعا، في وقت شن الطيران الروسي، مئات الضربات الجوية، في تصعيد «غير مسبوق» يتزامن مع هجوم بري للجيش، الذي أصبح على بعد ستة كيلومترات من الحدود الاردنية، وأن «جحيم» الغارات الروسية التي غطت سماء محافظة درعا، دفعا فصائل المعارضة إلى الموافقة على العودة الى التفاوض مع الجانب الروسي حول اقتراح لوقف المعارك في جنوب سوريا.



وعن مصر قالت صحيفة الجريدة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر، وأوضحت أنه وسط تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة لدولة ذات 100 مليون نسمة، هيمن الملف الاقتصادي على تحركات الدولة المصرية، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 100 لسنة 2018، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، التي أقرها البرلمان في وقت سابق، وبذلك تدخل أكبر موازنة في تاريخ مصر بـ 1.7 تريليون جنيه وتواجه حكومة مصطفى مدبولي اختبارًا صعبًا بالاستمرار في الإجراءات الإصلاحية.



وقالت صحيفة القبس إن مصر حققت فائضًا أوليًا للمرة الأولى منذ 15 عامًا، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط التي قال فيها إن القاهرة حققت فائضا أوليا في ميزانية السنة المالية 2017 – 2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما، وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أنه تم تحقيق فائضا أوليا نسبته 0.2 في المئة بقيمة أربعة مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017 – 2018، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين، وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن جميع مؤشرات ميزانية 2017 – 2018 التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد «تسير في الطريق الصحيح».



دوليا، قالت صحيفة الأنباء إن «الحرب التجارية» بين أكبر اقتصادين تنطلق اليوم، حيث ستطبق أمريكا والصين رسومًا جمركية على بعضهما البعض، فيما حذرت الصين من أن الولايات المتحدة «تفتح النار» على العالم برسومها الجمركية التي تهدد بفرضها، وقالت إنها سترد فور دخول الإجراءات الأمريكية حيز التطبيق، في إطار تشديد بكين لهجتها في نزاعها التجاري المرير مع واشنطن.



ومن المقرر أن تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار اعتبارا من اليوم، وكان ترامب هدد بتصعيد النزاع التجاري بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 450 مليار دولار إذا ردت الصين، وهز النزاع الأسواق المالية بما فيها الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من فول الصويا إلى الفحم، وكانت الصين قالت إنها لن «تطلق الرصاصة الأولى»، لكن الجمارك الصينية أوضحت أمس أن الرسوم الجمركية الصينية على سلع أمريكية ستطبق فور بدء تطبيق الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.



وذكرت صحيفة الجريدة أن تركيا تودع آخر رئيس وزراء في تاريخها الحديث، وأوضحت أنه مع بدء تطبيق نظام الحكم الرئاسي في البلاد، أصبح رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، الذي شكّل الحكومة التركية الـ65، آخر من يتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ تركيا الحديث، وأُلغي منصب رئاسة الوزراء في تركيا، تزامنًا مع الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد يوم 24 يونيو الماضي.



وتولّى يلدريم منصب وزير المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية، لأكثر من 11 عاما، وعُرف بـ»مهندس المشاريع العملاقة» و»مهندس الطرق» بفضل الإنجازات اللافتة التي حققها، واشتهر يلدريم بعبارات خاصة أهمها «لا يوجد ملوك للطرق بل قواعد»، و«نحن نقسم الطرقات ونوحد تركيا»، كما عُرف عنه روح الدعابة والشخصية الوديّة، إلى جانب الهدوء والاتزان والصرامة في القضايا التي تمس مصالح البلاد.