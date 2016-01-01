قال النقيب محمود طه، ضابط بالادارة العامة للمرور، إن هناك حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة خاصة الطرق الساحلية ومصر الإسكندرية الصحراوي.



وأضاف «طه»، خلال تصريحاته لبرنامج «89 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الإدارة العامة للمرور حرصت على عمل خدمات مرورية للمواطنين لخدمتهم، بالإضافة إلى الالتزام بقوانين المرور والإصلاحات الفنية للسيارات.



كما تم توزيع إرشادات مرورية على قائدي المركبات للالتزام بقواعد وآداب المرور حرصا على حياة المواطنين.