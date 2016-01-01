20 مليون جنيه لإحلال محطات مياه شرب بمراكز الوادي الجديد

أعلن محافظ الوادى الجديد , اللواء محمد الزملوط ، أنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد 7 محطات مياه شرب بتكلفة 20,8 مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير كل الخدمات الأساسية وأهمها مياه شرب نقية ونظيفة للمواطنين بكل ربوع المحافظة .



وقال الزملوط فى بيان إن المشروع شمل محطة (الخارجة 5) بمركز الخارجة ومحطة درب الأربعين بباريس ومحطتى البشندى وذخيرة ببلاط ومحطتى جنوب موط والقصر بالداخلة ومحطة النهضة بالفرافرة .



وأضاف الزملوط أنه تم إحلال ورفع كفاءة المحطات عن طريق تغيير جميع معدات المحطة من الطلمبات واللوحات والفلاتر ومنظومة التنقية بالكامل بالإضافة إلى رفع القدرة التصميمية للمحطات حتى تتماشى مع الزيادة السكانية المستقبلية، حيث من المستهدف أن تخدم هذه المحطات حوالى 37 ألف نسمة .



