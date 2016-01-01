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مأذون المشاهير يكشف سبب استعانة نجلاء فتحي بطبق مياه.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:52 ص
رشدي أباظة ونجلاء
رشدي أباظة ونجلاء فتحي
نورا المري
حل الشيخ أحمد عبدالحكم الملقب بمأذون المشاهير، ضيفا على برنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، كشف خلاله عن كواليس الزيجات التي قام بها عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان رشدي أباظة وزيجاته المتعددة، بالإضافة إلى الفنانة نجلاء فتحي.

وكشف عبد الحكم، خلال اللقاء التليفزيوني، المذاع على التليفزيون المصري، أنه عقد زواج للفنان رشدى أباظة، على ابنة عمه، لافتا إلى أنها كانت آخر زيجة للفنان الراحل قبل وفاته، موضحا أن الزواج لم يستمر طويلا حيث طلبه لتنفيذ إجراءات طلاقه منها سريعا.

وأشار إلى أن الفنان الراحل رشدى أباظة له زيجات كثيرة لم تستمر طويلا.

وذكر الشيخ أحمد عبد الحكم، موقف طريف حدث مع الفنانة نجلاء فتحى، أثناء عقد قران ناهد فريد شوقى ابنة الراحل فريد شوقى، مضيفا:"الفنانة قالتلى هتقول اللى بتقوله كل مرة برضو".

وأضاف "عقدت زواج الفنانة نجلاء فتحى على الاستاذ حمدى قنديل والحمدلله مستمرة إلى اليوم"، متابعا:" شاهدت نجلاء فتحى وقت كتابة العقد كانت تضع رجليها فى طبق ماء حتى تعمر مع زوجها وقتا طويلا".

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