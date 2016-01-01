صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم أن ريال مدريد لا يملك عرضا رسميا من يوفنتوس الإيطالي حتى الآن لكن رغبة اللاعب في مغادرة الكيان حقيقية.



وأضافت ماركا أن تخفيض الشرط الجزائي في عقد رونالدو من مليار يورو إلى 100 مليون يورو، كان السبب الأساسي في قرار البرتغالي وهو ما فسره كاهانة بالنظر إلى أسعار سوق الانتقالات الآن.



وعلى الجانب الآخر أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن الشرط الجزائي 1000 مليون يورو وليس 100 مليون كما يقول البرتغالي ووكيله .



وأفاد التقرير بأن ريال مدريد سيجلس مع كريستيانو لتسهيل خروجه إذا كان مصمما على الرحيل ولكن عليه أن يشرح أسبابه علانية.



وأكد خورخي مينديز الصحفي بـ "ذا ريكورد" البرتغالية والمقرب لكريستيانو أنه "إذا غادر مدريد، فسيكون ممتنًا إلى الأبد للرئيس، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة ، ولجميع موظفي النادي ، إلى زملائه ومشجعي الريال من كل أنحاء العالم، إذا حدث ذلك ، فسيكون البدء في مرحلة جديدة وتحدي جديد في مسيرته الرائعة ".