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كأس العالم

ننشر قيمة الشرط الجزائى فى عقد جروس حال إقالته من الزمالك

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:39 ص
مرتضى منصور يقدم
مرتضى منصور يقدم جروس المدير الفنى للزمالك
منتصر الرفاعى
علم "صدى البلد" من مصادر داخل الزمالك أن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الجديد سيحصل على قيمة راتبه كامل لمدة موسم حال إقالته من تدريب الفريق الأبيض.

ويبلغ إجمالى ما يحصل عليه جروس سنويا من الزمالك قرابة الـ40 مليون جنيه.

وتعاقد الزمالك مع جروس مؤخرا بعقد قيمته مليون و200 ألف يورو يتحمله المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى .

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